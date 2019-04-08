政Whats噏：建制泛民齊圍插　馮英倫踢唔郁

立法會議員圍插副局長同政治助理風波未了！上月底有議員提出口頭質詢檢討政助職位，當時民主派議員點名批評發展局局長政助馮英倫(Allen)唔做嘢破壞行政、立法關係，據了解，Allen仲未親自拜會或主動聯絡氹番議員。同時政圈耳語建制派亦表示心同感受，坦言「呢個人真係好過份」，發展局咁多火頭成日唔見佢，又幫唔到手約開會，有建制派更爆料話一位「幾料」議員慘被Allen請食檸檬，要求該名議員自己去約局長喎。



上月底民主派議員譚文豪(Jeremy)喺大會上公開揶揄Allen做嘢「極之出色」，約會「耍」佢助理之餘，更聲稱Jeremy唔係九龍東持份者，唔肯安排會議。事隔接近兩星期，問到Allen有無聯絡溝通？Jeremy笑咪咪咁擰頭，仲話大家太唔了解Allen呢個人作風，當然係無聯絡過喇！



有資深建制派議員聽見Allen個名已皺眉兼擰頭，話雖然財經事務及庫務局政助楊寶蓮都唔係成日見，但財庫局冇發展局咁多火頭，而民政事務局局長政助黎穎瑜被指開WhatsApp群組拉票，都起碼有個信息睇吓，Allen係見唔到人又無信息，唔知出糧畀佢做乜？



另一名建制派議員就坦言Allen係抵鬧，基乎每次叫佢約會都唔成功，發展局好多時有工作都係叫常任秘書長去游說，甚至係拉票，反而Allen就好似淨係掛住讀書，乜都唔使理。佢透露身兼行政會議、立法會同區議會嘅「三料」議員張國鈞疑似被Allen恰，叫佢自己搵局長喎。



張國鈞回覆時澄清，話Allen無恰佢兼有幫手傳遞信息約開會，不過打電話嚟話時間唔夾就無得開囉，佢之後自己再搵局長傾。佢亦不點名咁講，議員最直接認為政助就係做聯絡，根本唔知佢哋被委派乜嘢工作，慨嘆部分副局長同政助好現實，只會同相關委員會嘅議員溝通。



有彈亦有讚，唔少議員都大讚保安局政助劉富生，笑話佢年紀雖大，但跑立法會多過留喺政府總部，有時候更會逐家逐戶拍門問議員有冇乜嘢要幫手。據悉好多議員私下向司局長投訴副局長及政助，如果再繼續做化石，踢一吓先郁一郁，政府真係要諗吓係咪要檢討嘞！

