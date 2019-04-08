特別財會：內地團影響地區投訴22宗　按年增逾倍

近年大量內地旅行團於土瓜灣、紅磡等地區出沒，不少居民都怨聲載道。商務及經濟發展局今(8日)回覆立法會財務委員會表示，去年旅遊事務署共接獲22宗有關內地旅行團對地區造成影響的投訴，比2017年的9宗增加逾一倍，投訴主要涉及行人通道阻塞、交通阻塞等問題。對有聲音要求將專營「團餐」的食肆、朱古力店遷移去郵輪碼頭，刺激郵輪碼頭人流，政府回應指如有任何商業機構有意進駐郵輪碼頭，可以直接聯絡碼頭營運商。



商經局表示，與旅遊業界及香港旅遊業議會等保持緊密聯繫，以推動落實多項針對性的紓緩措施，包括促請業界接待入境旅行團時應注意秩序。旅議會不時透過實地巡視、發出勸喻信和約見等，與涉事業界人士跟進其接待入境旅行團的情況，並已成立協調小組，加強協調旅行代理商、店舖等不同業者，以制訂並推出有關內地入境旅行團的分流和人流管理措施。



政府指，一直連同旅議會積極協調各持份者，將內地入境旅行團分流到不同地區。就啟德郵輪碼頭而言，現時碼頭大樓附屬商業區已全部租出，然而當中一個商戶因內部問題已停止營業。政府已敦促碼頭營運商在相關程序結束並收回該商舖後，盡快租出該舖。