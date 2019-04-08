預留900公頃建丁屋官地　議員倡釋放改建公屋

新界原居民「男丁」以往容許於鄉村式發展地帶內建丁屋，發展局曾指有逾900公頃用地作鄉村式發展之用，多名立法會議員認為是次判決是釋放上述土地，促請政府盡快規劃興建公屋。



議員尹兆堅指出，鄉村式發展地帶內過去有逾900公頃政府土地未批租或撥用，以預留作興建丁屋用途，認為今次判決確認原居民不能再以換地或批地方式建丁屋，故政府毋須再預留地土地，更失去硬推「明日大嶼」填海1000公頃的計劃。尹認為，政府有責任立即進行可行性研究，如何充份利用逾900公頃的預留土地及其他鄉村式發展地帶用地，待法庭有最終裁決後，能盡快釋放土地。



議員朱凱迪表示，是次判決意味政府用地不應作發展丁屋，能夠釋放現有鄉村式發展地帶內近1000公頃的政府土地，希望當局可以盡快展開研究。議員郭家麒亦批評，判決代表現時預留逾900公頃土地，以作興建丁屋用途做法違憲，政府應該將土地釋放作公屋及社福設施之用，亦毋須再耗公帑發展「明日大嶼」。



不過，鄉議局指有關說法可笑，因為目前推行「明日大嶼」填海是為增加1000至1700公頃土地，故政府沒有理由預留900多公頃土地供原居民使用，而且有關官地分布零碎，不能夠輕易全數用作建屋。