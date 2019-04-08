丁屋案裁決令原居民變相無地起屋　丁權廢武功

丁屋政策多年來爭議不絕，早在90年代已有立法局議員提出保障新界女性居民的丁屋繼承權，近年社會亦不斷有聲音提出就丁屋「截龍」，政府曾於2012年提出「丁權無限，土地有限」，但未有採取實際行動。不過，是次高院裁決令原居民日後只能以私人土地方式興建丁屋，長久下去或變成「有丁權無地用」，難再有新建丁屋落成，變相為丁屋政策「截龍」，鄉議局承認的確有此實況出現。



鄉議局今(8日)指出，原居民日後只能以私人土地建丁屋，但認可鄉村村界內的私人土地數目只會愈來愈少，相反原居民則會繼續出生及年滿18歲而享有丁權，將來同樣有居住需求，坦言會有為丁屋「截龍」的效果，反問是否要讓丁權自然流失。鄉議局認為，政府應為原居民着想而考慮此問題，而原居民擁有丁權但因沒有私人土地而未能建屋是不合理的做法，因為有別以往的傳統做法。



現時每個丁權可興建3層、每層佔700呎丁屋，而鄉議局過去已多次向政府建議，放寬密度及高度限制以發展多層式的「丁廈」，冀能有效率地運用有限的土地資源，惟政府一直未有認真研究，甚至束手無策，一直被批評為「弱勢政府」，不敢動原居民分毫權益。



此外，政府過去曾提出丁屋及丁權問題可以「截龍」方式解決，時任發展局局長林鄭月娥曾稱，新界原居民不能永享丁權，並構思以《基本法》確保香港回歸50年不變為限期，即2047年後不再批出丁權建屋，由於男性原居民需要年滿18歲才能申請建丁屋，故於2029年劃線為丁屋「截龍」。而接任的前發展局局長陳茂波亦曾撰文，於善用土地資源的大前提下，有必要檢討丁屋政策。