港現首宗孕婦染麻疹　何栢良指感染或致早產

香港出現首宗孕婦感染麻疹個案，一名已接種兩劑麻疹疫苗的28歲孕婦中招，她更於本月2日的病毒傳染期間到過元朗容鳳書母嬰健康院，令在場的母嬰成為高危感染一族。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，孕婦感染麻疹較一般人容易出現肺炎及腦炎等併發症，甚至有機會早產、流產或胎死腹中。



何說，該名孕婦即使有打過兩針麻疹疫苗，但已是20年前接種，抗體水平會隨年月下降，未必可完全阻止感染麻疹。不過，由於她打過疫苗，體內有一定抗體水平，即使中招，出現嚴重併發症的機會相對較低。他又說，香港機場的傳播鏈仍未中斷，醫院亦有零星的傳播，呼籲孕婦外出或到人多擠迫地方，務必要戴口罩保障自己。如有需要做產前檢查，亦需戴口罩才進入醫院或診所等地方，以防感染可透過空氣或飛沫傳播的傳染病。



婦產科專科醫生靳嘉仁表示，雖然麻疹不比德國麻疹對孕婦或胎兒影響大，但孕婦如果出現高燒症狀，持續高燒至攝氏39度，有機會出現流產或早產危機。孕婦在病毒傳染期到過母嬰健康院，令該院同日到過該處的母嬰都暴露於病毒環境中，隨時中招。他促衞生防護中心要盡快追蹤當日人士。



據了解，衞生署有調派母嬰健康院職員到機場幫手打針及抽血，這些職員事前均沒有驗抗體。靳指出，如果這批職員短期內重返母嬰健康院工作，就有機會將病毒在院內散播。目前只知該受感染孕婦是於病毒傳染期間到過母嬰健康院，潛伏期是否同樣到過母嬰健康院，防護中心則未有透露，他擔心孕婦若是在健康院染病，不排除有機會是於機場工作過的職員傳染。