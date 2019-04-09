WhatsApp騙案主要呃買點數卡　6成受害人逾40歲

阿仔阿女叫你買點數卡，隨時又係陷阱！警方今年首三個月接獲一百五十二宗WhatsApp驗證碼騙案，涉款達二百七十萬港元，雖然案件較去年同期的二百廿七宗為低，但損失金額則上升九十萬港元，大部分涉及騙取遊戲的點數卡，騙徒在盜取他人WhatsApp帳戶後，偽冒成機主向親朋戚友發送「買點數卡」的要求。警方指，逾六成受害人都是四十歲以上，大多屬於女性，因未有想到騙徒騎劫WhatsApp之餘，加上「愛自己屋企人」，故不虞有詐。



網絡安全及科技罪案調查科署理警司劉嘉豪指，騙徒手法是「一傳十、十傳百」的散播方式進行，利用WhatsApp驗證碼去盜取他人帳戶犯案。騙徒最初盜取一個帳戶，繼而向其他通訊群組用戶埋手，並會傳出訊息說：「有個SMS短訊會傳給你，可否將內含的驗證碼告訴我？」其實該驗證碼正是入侵用戶帳戶的「通行證」，騙徒獲得驗證碼後就從另一手機登入帳戶，並會強行「踢走」原用戶。期間，騙徒就會向親朋戚友廣發訊息，要求急買點數卡。



劉續指，騙徒最初會以不同形式盜取第一個帳戶，之後毋須密碼就可以進入帳戶。若市民遭他人奪去WhatsApp帳戶，應先刪除並重新下載該程式，輸入自己電話就可經SMS或語音方式獲得驗證碼，又或電郵至官方，就能奪回帳戶主權。



網罪科警司曾雅詩表示，自一七年十月，WhatsApp推行驗證碼系統，錄得五十宗有關騙案，涉款約八萬港元；去年就躍升十一倍，至六百零一宗，涉款六百四十萬港元。她呼籲市民切勿將自己收到短訊驗證碼發送予他人，並建議用戶盡快使用雙重認證，加強帳戶保安；同時要小心應對「親友」購買點數卡的要求。至於去年至上月為止，損失金額最大的一宗發生於今年一月，一名四十八歲男子接獲「家姐」要求代買點數卡短訊後，購入四十三萬港元遊戲卡受騙。