一天遊騙局苦主爆呃錢有前科　大媽搞壽宴借萬元未還

一批長者疑墮大媽搞手的一天遊騙局，據知前晚再有六、七名苦主到警署報案，有苦主稱曾先後三次向搞手購入多張一天或兩天遊的票，最終全無成行，更指控有人搞生日宴後聲言「唔夠錢」要求代繳一萬多港元，至今未還錢，連同買票參加三個「旅行團」損失近兩萬港元。連日來為苦主追討的李先生指，事件曝光後對方昨入數退錢一千四百港元，惟稱「尾數畀唔到」，質疑對方有否退款予其他苦主。



大批長者及親友早前參加由Winnie舉辦的「蒲台島一天遊」，惟活動當天對方未有現身，要求退款又連番拖延。李先生是其中一名苦主的親友，他指前晚再有多名苦主到將軍澳警署提供資料，其中一名苦主先後向Winnie買了多張蒲台島、大澳一天及港珠澳兩天團的票，全部無成行，涉款數千港元。有人報稱Winnie去年底為慶祝生日筵開六十席，結帳時聲稱「唔夠錢找數」，求她暫代繳約一萬港元的三枱酒席費，欠款至今未還。



李先生指十多名長者報團買了十六張一日遊的票，連同十二人入會費，合共付了二千二百港元。他上周四到旺角警署報案，翌日陪苦主到將軍澳警署報警。李又指，Winnie拒接電話，但他有一直以手機短訊要求對方退款及告知對方已報警，對方得知警方介入後，承諾昨午二時半前退款，惟限期到時只過數一千四百港元，又聲言「尾數畀唔到」，要求再押後還款，李指不會再等，昨再到警署交代進展。



警方發言人指，將軍澳警署上周五晚接獲一名女事主報案，指她與十多人經一女子介紹參加一本地旅行團，並支付五千二百港元予該女子，惟對方無舉辦該旅行團。報案人本周日再提供資料，指未能如期獲安排退款，懷疑受騙，案件暫列以欺騙手段取得財產，交由將軍澳警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。



另外，李先生指曾在網上搜尋Winnie全名，疑有人早有呃長者前科。在YouTube可見兩段於一○年上載的短片，多名苦主指控她聲言可代購平價演唱會門票，惟收錢後既無購票亦無退款，該女子又被指在一次活動後以「唔夠錢」為由着苦主代她埋單後走數，有苦主在片中哭訴原有百萬身家頓變一無所有，亦有人指參加對方所辦張家界團無成行。綜合苦主所指，有人曾以幫她解決問題為由借錢，不立收據又不還款，片中可見有女警將涉事女子帶走。