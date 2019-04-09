雙方擬上訴　拗原居民權益　再掀城鄉矛盾

高等法院昨就丁權司法覆核案頒下書面判決，指涉及私人協約批地及換地兩種興建丁屋的方式均不合法，但按免費建屋牌照在私人土地上興建丁屋則合法，原居民權益受《基本法》第四十條保障，司法覆核申請人郭卓堅及社工呂智恆表明會提出上訴，挑戰原居民的傳統權益。鄉議局就對此感到失望及遺憾，認為若日後不容許原居民申請官地建丁屋是不公平，局方表明詳細研究判詞後會再決定下一步行動。



郭卓堅表示，對今次部分判決感滿意，認為判詞確立原居民丁權，但仍須獲政府審批，故政府有責任作出把關。郭強調「法律面前人人平等，點解佢哋（原居民）有丁屋，我哋都喺香港出世但點解冇丁屋，呢樣係好唔應該嘅嘢」，惟他坦言部分判詞達不到入稟時想要的效果，故會就《基本法》第四十條保障原居民傳統權益這一點，考慮提出上訴，又指現時以公帑支付原居民丁屋差餉，變相要市民為原居民交差餉，做法不合理。



呂智恆表明不同意丁權為傳統權益，加上丁權是七十年代的臨時性措施，質疑為何丁權至今仍得以持續。



鄉議局昨午召開特別會議，與二十七鄉鄉事委員會成員及律師團代表研究判詞，會後表明歡迎判決將私人土地建丁屋的權利，納入《基本法》第四十條所保障的原居民傳統權益，惟法庭亦將私人協約批地及換地方式建丁屋裁定不合法，對此感到失望及遺憾，但上訴與否要聽從律師團隊意見，強調會繼續捍衞合法傳統權益，並促請政府履行憲制責任。



鄉議局又稱，最近十年只有約一成四的丁屋以批地或換地方式興建，縱使數目不多亦會據理力爭，而官地建丁屋屬歷史遺留問題，因為鄉村土地本來屬於原居民，只是部分原居民未有「納糧」而令土地充公，若日後不容許原居民申請官地建丁屋是不公平。



而鄉議局聞說目前有逾萬宗丁屋申請在排期等候政府審批，申請時間介乎三至十年，大約一年批出一千間丁屋，當中只有極少數以換地或官地方式的申請，更稱換地建丁屋方式接近名存實亡。