私地倘用盡　丁屋冇碇起

丁屋政策司法覆核案昨頒下判決，裁定政府批出官地及容許換地建丁屋均屬違憲，有法律界指日後原居民建屋更加困難。執業大律師龔靜儀估計雙方均有機會上訴，但如果維持判決，原居民只可利用私人土地建屋，在土地有限，而男丁不斷開枝散業的情況下，私人土地亦會有用完的一天，屆時丁屋制度將名存實亡。



大律師謝英權指，今次裁決指原居民需要在自己擁有的土地上興建丁屋，不包括換地，即意味着其他合作形式都不可行，不能使用他人的土地興建丁屋，相信會令日後申請興建丁屋較困難。



本身是律師的元朗區議會主席沈豪傑指，今次判決令到一些沒有土地、要向政府申請土地或換地以興建丁屋的原居民，日後建丁屋有困難。不過，在村界或鄉村式發展（V Zone） 範圍內的政府土地亦不多，批出一幅就會少一幅，相信若翻查近幾年申請該些土地興建丁屋的數目，或低於一成四，估計受影響的原居民數目不多。



大律師何旳匡指，因法庭將暫緩執行裁決六個月，最終結果仍需視乎雙方是否上訴，假設維持原判，私人土地建丁屋不受影響，而現時逾八成申請均透過私人土地興建，估計判決的影響不大，政府亦可利用預留作鄉郊發展的官地作其他用途。