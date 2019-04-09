Dr.東：長期插喉易感染　無創吸氧面罩減住院肺炎

醫院內不少重症病人需佩戴呼吸機輔助呼吸以維生，但一種由插喉引起的肺炎，反而有機會令死神提早降臨。該可怕疾病稱為「呼吸機相關的肺炎」(VAP)，長時間戴呼吸機的住院病人幾乎全都會出現此一情況，除了會令病情惡化，死亡率更提高三至五成。有專家表示，為減低VAP發生率，近年公立醫院會為輕至中度呼吸衰竭患者改用無創的吸氧面罩，尤其是慢阻肺病患者，盡量減少不必要的插喉。



VAP一般指醫院插喉四十八小時後發生的肺炎，呼吸系統科專科醫生朱頌明表示，VAP多數發生於深切治療部病人身上，插喉超過一個月的病人，幾乎全部均曾感染VAP。



他解釋，由於呼吸機的喉管需深入至病人氣管，令聲帶在吞口水時無法自然閉合，病人的口水積液或細菌容易進入氣管及肺部，誘發肺炎。因此插喉時間愈長，VAP發生率愈高。他說，需插喉的病人本身患有重症，並有不同程度的呼吸衰竭，再患肺炎，便會加劇死亡率。



要識別病人是否患上VAP，朱指病人一般會出現發燒、白血球指數升高，痰液亦十分濃稠；如果照X光，會顯示病人的肺部「花晒」。VAP需及早處方抗生素治療，最好是在廿四小時內，但抽痰驗菌需時兩天，因此醫生若懷疑病人中招，多數會先處方廣譜抗生素治療，當有化驗結果後，便改用針對致病菌的窄譜抗生素，以減低抗藥性。根據國際參考指引，插喉後不久即發生的肺炎，多由革蘭氏陰性菌引起，較後出現的肺炎，則多由抗藥性細菌導致，尤其是抗藥性金黃葡萄球菌(MRSA)。



不過，朱指VAP是一種惡性循環的疾病，本身年紀大、服用免疫抑制劑、患肺病或插喉時間較長的病人，病情較易惡化，亦容易反覆患上VAP，加重了本身的病情，導致病人更難脫離依賴呼吸機，患VAP的機率只會不斷上升，嚴重可惡化至多重器官衰竭而亡。



預防勝於治療，近年公立醫院會盡量避免病人插喉，朱指除了重度呼吸衰竭病人要插喉外，一些輕至中度的病人，可改用無創的吸氧面罩代替插喉。內科病房中，十個便有一個是慢阻肺病患者，「以前呢類病人多數插咗喉先，依家九成至九成半可轉用面罩。」不過，無創面罩需病人有自主呼吸能力，因此心臟或呼吸曾經停頓、昏迷、胃出血等病人，仍需插喉。此外，將病人的床頭搖高至少三十度、少服抗胃酸劑等，均是預防VAP出現的方法。



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