佔中三子等人煽惑妨擾　9人全部罪成

2014年爆發違法佔領行動，警方事後刑事檢控行動發起人戴耀廷、陳健民及朱耀明等9人，9名被告面對煽惑公眾妨擾等共6項罪名。案件已於去年12月審結，押後至今日(9日)在西九龍法院裁決。



就第一控罪，戴耀廷、陳健民及朱耀明涉及的串謀作出公眾妨擾罪，3人全部罪成。第二控罪，戴耀廷、陳健民、朱耀明、陳淑莊、邵家臻、張秀賢及鍾耀華涉及的煽惑他人作出公眾妨擾，其中朱耀明脫罪，其餘全部罪成。



9名被告依次是戴耀廷、陳健民、朱耀明、陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華、黃浩銘、李永達。他們全部否認控罪。



9人與一眾泛民支持者約於早上8時半抵達法院外。戴指，不論結果如何，希望同路人續堅持爭取香港民主。陳健民形容心情平靜，對所做的事無怨無悔。朱稱無論判決如何都不應灰心放棄，望港人續爭取應有權益。陳淑莊發言時一度哽咽，指自己失去的不值一提，望港人努力爭取正確價值觀。另外，有反佔中團體於今早9時抵達法院外叫口號，其後與佔中支持者發生衝突，雙方互相叫罵。



「佔中三子」戴、陳、朱共同被控一項串謀作出公眾妨擾罪，指他們3人於2013年3月至2014年12月2日期間，串謀在中環或附近公眾地方造成非法阻礙。



戴、陳、朱與陳淑莊、邵家臻、張秀賢及鍾耀華共同被控一項煽惑他人作出公眾妨擾，及一項煽惑他人煽惑公眾妨擾罪，指上述7名被告於2014年9月27至28日期間，分別在金鐘添美道，煽惑他人非法阻礙添美道的公眾地方及道路。



黃浩銘被控一項煽惑他人作出公眾妨擾，及一項煽惑他人煽惑公眾妨擾罪，即煽惑他人阻礙分域碼頭街的行車道。李永達則被控一項煽惑他人作出公眾妨擾罪，即煽惑他人阻礙夏慤道的行車道。



控方指戴、陳、朱等三子早於2013年已有所行動，不但公開宣告違法的佔中行動，更精心選址市中心區，圖以造成阻礙以迫使政府回應其普選訴求；三子又屢次公開介紹及呼召群眾參與違法行動，直至後來佔領行動開始，三子亦與其他被告繼續煽惑示威者堵塞道路，致令公眾造成損害。