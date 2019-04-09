假日車手出動　李慧詩都喊驚︰單車徑等同馬路

假日不少人都會踩單車，做運動放鬆身心。近日「牛下女車神」李慧詩就被假日單車手嚇得心驚膽顫，遂在其個人專頁以千字文，提醒市民騎單車的注意事項，以免樂極生悲。



香港單車女將李慧詩上周五（5日）發文指，當日下午她在單車徑目睹「一幕又一幕驚心動魄的場面」，包括小朋友在沒有大人護航下騎行、有人突然在路中心停下、邊騎行邊玩電話、沒看清路況便越線過人，以及單輪車、平衡車、滾軸溜冰、家庭車、滑板車等同時使用單車徑。



她建議市民如計劃單車遊，應考慮自己能否行到直線及轉彎、有危險時能否停車、大人能否一對一看顧小朋友。她坦言︰「如果以上三條你都欠缺信心，奉勸大家不要在假日時踏單車湊熱鬧」，建議可於平日或人流較少的時間遊玩。



她認為︰「單車徑其實等同馬路，在單車徑上的單車意外跟在馬路上的單車意外實佔各半」，提醒市民騎行時應像駕車一樣，如靠左行駛、看清路況才轉線、停車；繁忙時間不要戴耳機邊聽歌邊騎行；家庭車不要走窄路和長途路；非騎單車的人應到旁邊行人路緩跑或步行等。

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