申4.3億安達臣道重置瑪利諾中學　議員倡建地下停車場

教育局擬於觀塘安達臣道發展區興建一所中學校舍以重置觀塘的瑪利諾中學，並向立法會申請4.3億港元撥款。立法會工務小組委員會今早(9日)審議時，多名議員關注瑪利諾中學原有校舍的未來用途，以及可否在新校舍地庫設置智能停車場。教育局局長楊潤雄回應指，相關用地會以教學用途為優先，會盡快決定及公布去向，至於興建停車場會考慮，但應不能在今次項目上處理。建議獲全票支持通過，將交付財務委員會審議。



建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓關注瑪利諾中學原有校舍用地未來用途，認為現時中小學校舍標準相距不多，建議可讓其他小學使用，對政府至今仍未有將來用途的規劃感不滿，批評不應歎慢板。



議員何啟明建議一地多用，不應浪費校舍地下用地，加上區內欠缺車位，遂建議可否設置智能停車場。他另關注該區沒有巴士由觀塘上山，要求教育局在未來發展時要有相應交通規劃。楊回應稱，明白土地珍貴，在地底興建停車場非不可行，但要其他政策局配合，以及造價會相對只興建一座校舍為貴，會作考慮及與其他政策局討論。