佔中案：佔中逾4年　黎智英等39名搞手未落鑊

2014年違法佔領行動(佔中)發生已逾4年，48名違法佔中搞手當中，僅「佔領中環」發起人戴耀廷等9名搞手被帶上法庭，但公然參與佔中、被指是佔中「幕後黑手」及「金主」的壹傳媒黎智英，以及其餘38名主要搞手至今仍未「落鑊」，逍遙法外。社會各界均要求律政司盡快對黎智英等39名佔中搞手提出檢控，否則會令人質疑律政司失職、選擇性執法，對有財有勢的人包庇縱容。



根據警方數字顯示，於違法佔中期間，共拘捕955人，另有48人於其後被警方拘捕。截至去年7月31日，有225人已經或正在經司法程序處理，當中145人須承擔法律後果，包括103人被定罪，42人須簽保守行為，對比警方截至2017年7月底的數字，僅增加20人被定罪。



香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，政府至今仍未對其餘佔中搞手提出檢控，令人覺得是放軟手腳，黎智英被視為整個違法行動背後金主，如政府不控告黎，會令人覺得律政司選擇性執法，對有財有勢的人投鼠忌器、不敢檢控。



「廿三萬監察」發言人王國興表示，法庭已就佔中9子案作出裁決，其餘39名搞手亦應盡快檢控，否則會令人質疑不公平，黎智英被視為佔中最大「金主」，若政府不加以檢控，會令人覺得是縱容包庇黎，律政司再迴避就是失職。