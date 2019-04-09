佔中案：佔中歷時79日　民生大受影響

違法佔領行動(佔中)纏擾香港長達79日，因罷課學生突如其來佔領俗稱「公民廣場」的政府總部東翼前地，提早於2014年9月28日凌晨正式啟動，同日下午警方向過萬名示威者施放87枚催淚彈，令佔領行動遍地開花，由金鐘一帶擴散至銅鑼灣及旺角等地，直至12月中才完成清場，還路於民。



佔中發起人之一、香港大學法律系副教授戴耀廷於2013年初於報章上撰文，提出佔領中環的概念，戴同年3月聯同當時的中文大學社會學系副教授陳健民及牧師朱耀明發表信念書，三人被視為佔中發起人，其後舉行多場行動商討日，一直暗示會於2014年10月1日啟動佔中。



「雙學」學聯及學民思潮則於同年9月底舉行罷課集會，9月26日晚上突襲發動「重奪公民廣場」行動，時任學民思潮召集人黃之鋒、時任學聯秘書長周永康及副秘書長岑敖暉等多名學生領袖被捕，促使更多市民到場聲援。而佔中三子亦到場，於28日凌晨突然「騎劫」集會，宣布提早啟動佔中，同日中午集會人數增加，最終反包圍警方，癱瘓金鐘一帶交通，警方於下午5時58分首度施放催淚彈，更曾展示「速離否則開槍」的警告。



警方當日共施放87枚催淚彈，但不單無法驅趕示威者及控制場面，更令佔領行動由原有的灣仔、金鐘至中環一帶，擴展至旺角、銅鑼灣及尖沙咀，甚至出現佔領馬路，令市道蕭條，民怨沸騰，有不滿佔領人士自發清場，佔領區內多次爆發衝突。



多個的士團體、小巴團體提出緊急申請，要求法庭頒發臨時禁制令，禁止示威者繼續佔據多處地方，最後旺角被佔領60日後終於「重光」。隨着佔領行動漸失民意，示威人數大減，警方先清理金鐘佔領區，再於12月16日完成清理銅鑼灣及立法會大樓外佔領區，為期79日的佔領行動終於落幕，市面回復正常，但付上沉重代價。