佔中案：9人裁決結果 一貼睇晒！

「佔中三子」戴耀廷、陳健民及朱耀明等9人罪成控罪一貼睇晒。

2014年爆發違法佔領行動，「佔中三子」戴耀廷、陳健民及朱耀明等9名被告被控煽惑公眾妨擾等共6項罪名，今日(9日)在西九龍法院作出裁決，各被告罪成控罪如下：



戴耀廷2罪成：1項串謀作出公眾妨擾及1項煽惑他人作出公眾妨擾罪成；1項煽惑他人煽惑公眾妨擾罪不成立。



陳健民2罪成：1項串謀作出公眾妨擾、1項煽惑他人作出公眾妨擾罪成；1項煽惑他人煽惑公眾妨擾罪不成立。



朱耀明1罪成：1項串謀作出公眾妨擾罪成；1項煽惑他人作出公眾妨擾罪、1項煽惑他人煽惑公眾妨擾罪不成立。



陳淑莊2罪成：1項煽惑他人作出公眾妨擾、1項煽惑他人煽惑公眾妨擾罪成。



邵家臻2罪成：1項煽惑他人作出公眾妨擾、1項煽惑他人煽惑公眾妨擾罪成。



張秀賢2罪成：1項煽惑他人作出公眾妨擾、1項煽惑他人煽惑公眾妨擾罪成。



鍾耀華2罪成：1項煽惑他人作出公眾妨擾、1項煽惑他人煽惑公眾妨擾罪成。



黃浩銘2罪成：1項煽惑他人作出公眾妨擾、1項煽惑他人煽惑公眾妨擾罪成。



李永達1罪成：1項煽惑他人作出公眾妨擾罪成。