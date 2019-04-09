佔中案：9人罪成親中團體開香檳慶祝　支持者叫口號反擊

2014年爆發違法佔領行動，涉及「佔中三子」戴耀廷、陳健民及朱耀明等9人的佔中案今日(9日)裁決，9人就不同控罪均被裁定罪成。有反佔中團體聞判得知各被告罪成後歡呼，更即場開香檳慶祝。而被告的支持者見狀即高叫「公民抗命無畏無懼」等口號反擊，並在眾被告步出庭外時不斷拍掌。雙方在法庭外不斷叫囂互罵。



今早開庭前，多名泛民立法會議員及人士包括劉慧卿、姚松炎、黃之鋒等，以及團體鳩嗚團到庭撐場。其後反佔中團體保衛香港運動、反港獨大聯盟等亦帶同橫額到場示威，並高喊「佔中暴民、入獄找數」、「佔中九丑、亂港必究」等口號。雙方展開罵戰，更報稱有人打人，需警方介入調停。



其中保衛香港運動主席傅振中稱，佔中阻塞街道79日，造成嚴重經濟損失，破壞香港法治，導致社會嚴重撕裂，要求法庭判他們(各被告)入獄，還香港人公道。他們亦批評律政司失職，指佔中拖延多年才告「小貓三四隻」，其餘大部分搞手仍逍遙法外，例如金主黎智英。他又指：「帶埋香檳嚟，希望可以暫時慶祝。」



另外，一名在庭外的中年女士因不適稱暈而需要召喚救護車，之後由救護車送院治理。