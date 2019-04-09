2.5億元豆腐渣繞道！抽風系統通車即壞　路政署瞞1個月

政府斥資2.5億港元為中環灣仔繞道引入空氣淨化系統，豈料全面通車即壞！路政署今日(9日)自揭繞道東通風大樓的空氣淨化系統有部分用作抽風的風扇組件損壞，有關系統已暫停運作，預期於本月底完成復修工作。



該署表示，承建商於2月底為空氣淨化系統進行效能測試期間，發現位於東通風大樓的空氣淨化系統有部分風扇的螺絲及扇葉出現損壞及鬆脫的情況，系統已於2月底起關閉，而繞道工程顧問公司於3月初才將事件通知署方。



經有關部門檢查後，確認東通風大樓內共15台風扇中，有7台風扇出現不同程度的損壞，包括螺絲損壞及扇葉邊緣受損。該署初步懷疑承建商在調校風扇扇葉期間，螺絲裝嵌的工序出現問題而導致部分螺絲鬆脫，而螺絲鬆脫亦令致部分扇葉邊緣受損。



繞道一共設有三套空氣淨化系統，分布於三座通風大樓(即東通風大樓、中通風大樓及西通風大樓)內，中通風及西通風大樓的空氣淨化系統現如常運作。



路政署已於昨天(8日)將事件向環保署提交報告，並會全力配合環保署的調查。路政署將繼續調查事件的成因及追究相關責任問題。