佔中案：法庭指佔中三子錯誤衡量造成阻礙比例

2014年爆發違法佔領行動，事後「佔中三子」戴耀廷、陳健民和朱耀明等9人，分別被控串謀犯公眾妨擾罪和煽惑他人犯公眾妨擾等罪，案件今早(9日)在西九龍裁判法院宣判，9人被裁定罪名成立。法官於裁決摘要中表示，認為法庭考慮有關妨擾是否造成不合理，需要衡量憲法保障下的示威權利，認為有關控罪不會造成寒蟬效應。



就首三名被告，即佔中三子面對的第一項控罪，法官認為三人早於2013年已協議會進行「讓愛與和平佔領中環」的行動，並打算於遮打道舉行相關抗命行動。直至於2014年9月，三人雖提早宣布啟動佔領行動，地點亦與原定地點不同，法庭認為三人只是修改了原有計劃，他們之間的協議依然存在，並在當刻宣布便是履行協議中的計劃。



法庭認為三人錯誤衡量了將會造成阻礙的比例，並認為所造成的妨擾或阻礙並不合理，故不受相關法律保障。而法庭亦認為其餘被告在控罪相關時段及地點，不論是個人或是合議，亦有煽惑他人造成阻礙。



法庭亦認為有關控罪元素，不在於被煽惑者是否有真造成阻礙，只需證明煽惑者的意圖是去煽惑他人，及相信被煽惑者會去干犯有關行為，故不會對示威集會權利造成寒蟬效應。



法官指，控方今次檢控並非如被告所言會限制和打壓公民抗命或人權，也不會造成被告所謂的寒蟬效應，而公民抗命也不是抗辯理由。如果控方能夠證明他們要佔據公眾道路的協議，按照他們意願進行，並造成不合理阻塞，這樣已屬違法，他們便不能埋怨控方控告他們串謀作出公眾妨擾罪。法官因此裁定今次檢控所採用的控罪全部都沒有違憲。



法官續指，戴耀廷、陳健民和朱耀明等3名被告於2013年3月協議發起「佔領行動」時，他們的行為尚未構成串謀作出公眾妨擾罪，但已可以演變成該罪行，而當他們於2014年9月28日在添美道向集會人士宣布啟動「佔領行動」時，他們只是把原定計劃修改，由佔據遮打道改為佔據政府總部，但他們協議非法佔據中環及其附近道路的協議沒有改變，而這次佔據道路並不合理，因此屬違法，構成串謀作出公眾妨擾罪，而這個串謀直至他們於2014年12月2日表示有意在翌日向警方自首才結束。



法官考慮到第1至第7被告在事發時的發言，裁定戴耀廷、陳健民、陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華等6人於2014年9月28日，藉個人或共同行事，煽惑在添美道的人阻塞附近的公眾地方和道路，而陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華等4人於同日更煽惑在添美道的人去煽惑其他人阻塞附近的公眾地方和道路，因此裁定他們各自面對煽惑他人公眾妨擾罪和煽惑他人煽惑公眾妨擾罪罪成，但控方提出的證供未足以證明朱耀明干犯了煽惑他人公眾妨擾罪，控方也未能提出足夠證據證明戴耀廷、陳健民和朱耀明等3人煽惑他人煽惑公眾妨擾罪成。



法官又指，黃浩銘於2014年9月28日在分域碼頭街煽惑已在該處的人士留守和坐在馬路上，並煽惑那些人叫更多人到來阻塞分域碼頭街，導致一輛前往消防車受到阻擋，因此煽惑他人公眾妨擾罪和煽惑他人煽惑公眾妨擾罪罪成。李永達則於同日下午在夏慤道煽惑在場人士佔據該處的馬路和舉行公眾集會，因此煽惑他人公眾妨擾罪罪成。



對於控方今次採用普通法下的公眾妨擾罪去提出檢控，而不採用《簡易程序治罪條例》的公眾妨擾罪去提出檢控，法官裁定控方沒有違憲。法官指，控方是否採用普通法去提出檢控，從而使被告罪成後可能要接受較重的刑罰，是要視乎控方可以證明被告人的刑責輕重。