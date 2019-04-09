藉詞全套護理與15歲女學生性交　七旬翁判監20個月

年屆七旬的退休男教師，去年替一名15歲女學生補習時，藉詞替女學生按摩乘機撫弄女生乳房，繼而要求女生躺下做「全套護理」，並稱很久沒有與妻行房，陰莖軟且勃起困難，終於讓女生答應性交。而該教師又藉詞為助女生乳房變大，及令其陰道增加彈性，對女生上下其手，事後更稱這是為了令女生與未來丈夫有更美滿的性生活。71歲被告林天保早前承認2項非禮及1項非法性交罪，今日(9日)在區域法院被判監20個月。



法官引述女事主的創傷報告指，她在事發後自我形象低落，覺得自己十分污穢，非常討厭自己，更對異性感到恐懼，明顯女事主的一生都會受影響。律師則進一步求情指，心理學家指被告不適合再從事教育工作，而被告服刑完畢後將轉任司機，故不會有機會再犯，請求法庭考慮到被告認罪，免女事主出庭重提不快經歷而給被告輕判。



法官判刑時指出，對此類案件必須判處阻嚇式刑罰，以反映公眾厭惡、向受害人及其家人交代，並保護兒童免受任何形式傷害。法官坦言，被告身為補習老師，會輕易取得學生信任甚至是傾慕，被告更以可令女事主乳房變大或與將來丈夫性生活更美滿，令女事主讓他摸乳摸陰，案情非常嚴重，但考慮被告年事已高，認罪且重犯機會不高，故3罪共判監20個月。