每日一片：拖車倒後盲舂舂　視障途人險捱撞

過往不時因車輛倒車而引發的意外，不過未必人人會吸取教訓。近日有車Cam就拍得一架拖車倒後駛入車房時，疑未留意車尾有視障人士及小朋友緊貼車尾，繼續後褪，幸有途經司機發現響按提示，才避過意外。不過有網民踢爆同類事件經常在同一位置上演，擔心遲早會出意外。



事發於昨日(8日)下午約1時，現場是土瓜灣新碼頭街近土瓜灣道，當時一架拖車停在交通燈前的行人過路處，當交通燈轉為紅色，車輛陸續停下，行人開始過馬路時，拖車就在此時開車，駛前約半個車位便向後退，準備剷上行人路再駛入車房。不過此時，一對男女視障人士及一名由女傭拖着的女童剛好抵至，他們都似未留意拖車突如其來的舉動，走到靠近車尾位置，拖車司機亦似未留意他們的存在，繼續向後退，幸現場一名司機目睹事件，隨即響按提醒，拖車才驚覺危機而停車。



網民看過片段後，紛紛讚賞目擊司機反應快，「後面兩個視障，一個小朋友，如果唔砵佢，真係想避都避唔到！」亦有人批評拖車司機罔顧安全的行徑。「搵個人睇後都咁難咩？明知咁多人！」有熟悉該區的網民直指，該處因為有車房，所以一向是馬路黑點。「多年老問題，車房門口對正行人過路線」。