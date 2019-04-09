巧立聲稱誤導消費者　團體促加強監管奶粉商

嬰兒健康是父母最緊張事情，不少家長因而會購買有特別聲稱的配方奶粉。非政府組織「全球化監察」今日(9日)批評不少奶粉廠商以誇大及巧立名目方式誤導消費者，聲稱有獨特成份的配方奶粉價格比普通奶粉高出逾倍，但外國有研究指相關聲稱欠充足科學證據，組織因而要求政府加強監管，對奶粉商實施更具阻嚇力懲罰。



全球化監測的《解密奶粉》研究報告於去年11月至今年2月，從超市及個人護理店等零售點購買19款0至6個月大的嬰兒配方奶粉產品分析，比較成份、營養價值及價格。



結果發現，部分配方奶粉加入蔗糖及雲呢拿調味劑，會讓嬰兒對甜味有偏好，長大後增加肥胖機會，可能為嬰兒的代謝系統帶來不必要負擔。另外，有同牌子兩款不同配方奶粉成分相同，營養標籤顯示兩者的能量、蛋白質、DHA及脂類等均相同，價錢卻相差17%。



亦有奶粉廠商聲稱將牛奶乳清蛋白結構以水解技術分解成更小分子，可降低嬰兒牛奶蛋白過敏風險，價錢比同牌子最便宜一款奶粉貴逾一倍。然而，英國國民保健署等機構的獨立報告顯示，深度水解配方奶粉比普通奶粉更有效預防和緩解過敏反應的證據強度及質素嚴重不足。



全球化監察項目幹事鄧立賢指，港府對奶粉商行銷手法的守則只是自願性，監管不足，要求成立有執法權、甚至可將有問題產品下架及暫停奶粉商產品註冊的專責部門加強監管。