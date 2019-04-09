政Whats噏︰佔中案戴耀廷等人罪成　肥彭廢噏當秘笈

香港回歸近22年，末代港督彭定康(肥彭)依然陰魂不散，對香港事務指指點點。2014年爆發違法佔領行動(佔中)，法庭今日(9日)終於就佔中案裁決，佔中發起人戴耀廷等9人被裁定罪成。肥彭回應指，當局以過時法例提出檢控，裁決令社會分裂。肥彭已經唔係港督，如果佢仲在任就話啫，人都唔喺香港，真係講乜都冇用啦。難怪畀人話佢已冇代表性，講嘢根本係廢話，「一啲都唔靈」喇。



佔中案今日裁決，有報道引述肥彭回應，指當大部分人都認為香港政府應該係團結社會時，政府卻用過時嘅普通法控罪，起訴2014年嘅政治事件，尋求報復，令社會極之分裂。



「23萬監察」發言人王國興指出，香港係中國不可分裂嘅一部分，肥彭作為末代港督，冇理由到依家都仲對香港嘅嘢指手劃腳，干涉香港內政，形容肥彭係「極錯」、已經冇代表性，「根本係廢話，一啲都唔靈」。



王又批評肥彭嘅言論係自打嘴巴、自相矛盾，事關肥彭同泛民成日話要尊重司法，依家法庭就佔中案有裁決，佢就話裁決係分裂社會，質疑佢係干預司法。王仲認為，肥彭言論更反映外國勢力係想喺香港搵代理人，搗亂香港。



時事評論員陳雲生就鬧爆肥彭，批評肥彭作為一個過氣港督嘅言論並唔恰當，又指肥彭同香港嘅關係早喺21年前已經完結，質疑肥彭嘅言論旨在擾亂香港社會，佢先係挑動社會矛盾咁話。陳仲建議肥彭，如果真係有心關心社會，就先處理好佢哋英國人嘅事，例如近期嘅英國脫歐僵局喇。