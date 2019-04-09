佔中案：邵家臻律師辯稱和平示威非暴力　冀判社服

2014年佔中落幕超過4年，涉及「佔中三子」戴耀廷、陳健民及朱耀明等9人的佔中案今早(9日)在西九龍法院裁決，最終9人就不同控罪均被裁定罪成，案件下午進行求情。



案件於下午2時半再開庭，眾被告神情輕鬆，並望向公眾席，其中被告之一的陳淑莊亦有向公眾席揮手。控方先讀出各被告的年齡、學歷、職業等簡單背景資料，當中除黃浩銘過往有牽涉7項控罪的刑事紀錄外，其他被告皆無案底。



案中第5被告邵家臻的資深大律師彭耀鴻率先求情，辯方原本希望法庭先替邵索取社會服務令報告再作求情，惟法官要求辯方先陳詞。辯方庭上引用英國上訴法院去年10月的案例，指和平示威者不應被判監，案例又指涉及公眾妨擾的罪行，判刑時必需考慮集會及言論自由、犯案動機及行動的暴力程度等。



辯方又引用「雙學三子」黃之鋒、羅冠聰、周永康被控2014年衝擊俗稱「公民廣場」的政府總部東翼前地的終審判決，指原審裁判官裁定3人非法集結罪成判社會服務令或緩刑，但遭上訴庭改判3人入獄6至8個月，但他們其後終極上訴得直，獲終審法院維持原判兼得訟費。



辯方強調，無人可預計佔中運動最終維持了一段時間，但依然是一場不涉暴力的和平示威行動，只為爭取普選，希望考慮社會服務令也是合適判刑。辯方續指，邵患有二型糖尿病，本月中需要注射藥物，否則將長遠影響視力，而指邵是一名大學講師，無案底，身為立法會議員的他亦具有良好品格，是家中經濟支柱，須照顧母親。