巴漢連殺三鳳姐疑囚中自殺　胞弟稱兄遭懲教不公對待

2008年因連環殺害3名鳳姐而被判終身監禁的巴基斯坦漢Razaq Nadeem，在石壁監獄服刑7年後，於2016年被發現在囚室懷疑上吊自殺，送院搶救後不治。死因庭今日(9日)就事件展開聆訊，死者的胞弟供稱，死者生前曾多次向福利官投訴遭到懲教員不公平對待，例如懲教員趁死者排隊入囚室時故意推撞死者、經常變動死者的囚室位置、及將死者關在幽暗的囚室。胞弟質疑，死者過往在懲教看管下已有上吊企圖自殺的前科，既然死者屬高風險人士，為何懲教署未有作出特別安排，終令悲劇發生。



死者的胞兄Waseem先作供，指死者入獄前曾在香港任貨車司機，於2012年在囚期間跟妻子離婚，兒子現在港居住。Waseem憶述，2016年10月28日，他最後一次到石壁監獄探訪死者，當時死者沒異樣，死者還跟他談論向懲教署申請返家鄉繼續服刑的事，當時巴基斯坦當局已就申請寄信到監獄回覆，死者又談及想寫信給兒子，希望將兒子帶到澳洲升學，及想家人移民澳洲等等。Waseem指，2016年11月3日晚上8至9時許，他收到懲教通知趕赴醫院，到醫院便收到死者的死訊，他不知道死者自殺的因由。



死者的胞弟Khan Raheen供稱，事發前死者已多次投訴遭懲教員不公平對待，經監獄福利官介入後，有懲教員曾經道歉並稱事件純屬誤會，情況亦一度改善了一兩個月，但此後相同情況又再次發生。



精神科醫生蔡永傑供稱，他沒有跟死者見過面，但根據死者的醫事紀錄，死者於2008年被捕之前並無精神病病史，死者還押候審期間，曾在警署撼頭埋牆，自稱有幻聽及幻覺，更曾在收押所企圖用床單上吊自殺，因此死者兩度被送入小欖精神病治療中心與醫生會面，但當時跟死者會面的醫生認為死者有反社會人格，只是刻意假扮有精神病的病癥。直至2009年4月，小欖的醫生最後一次跟死者見面，當時死者表現不合作，拒絕透露與謀殺案相關的事，也不願繼續覆診，因此醫生沒有為死者處方精神科藥物。