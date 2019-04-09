政府設拒收來電登記冊　嚴打Cold call促銷

政府今日(9日)向立法會提交加強規管人對人促銷電話的建議法例框架，決定設立「拒收來電登記冊」，訂明市民如已將其電話登記，機構未有對方的同意，不能致電相關客戶進行促銷，又列明若使用電話號碼收集軟件，及使用自動化方法取得的電話號碼來打出促銷電話，屬較嚴重滋擾行為，基於有關罪行性質較嚴重，一經定罪，最高可被罰款100萬港元及監禁5年。換言之，Cold call者將受到嚴厲打擊。



Cold call是指致電者沒有客戶資料，只是隨機撥打，Warm call則是致電者擁有客戶資料，並可選擇是否繼績接收。商務及經濟發展局亦指，若促銷來電者事先已獲目標接電者同意，即使相關電話已加入登記冊，促銷者仍可致電Warm call。不過，如客戶不欲收到相關的Warm call，可以口頭或書面表示不同意，促銷者便不可再致電。



商經局指，若違規較輕的個案，會先勸喻違規者作出糾正，若相關機構仍持續違規，便會發出執行通知。如相關機構仍不遵守執行通知，首次被定罪最高可被罰款10萬港元，第二次定罪最高可被罰款50萬港元。