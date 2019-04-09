政Whats噏：泛民議員評分全線下跌　楊岳橋跌得最勁

泛民主派喺立法會議事廳吵吵鬧鬧，令市民感到厭倦。港大民意研究計劃今日(9日)公布議員評分，泛民議員嘅評分全線下跌，其中身兼公民黨(公文袋)黨魁嘅楊岳橋跌得最勁，可能同佢早前「關鍵缺席」，搞到單程證嘅動議撻Q有關。



港大民意研究計劃喺3月14至3月19日就立法會議員嘅認知率同評分進行調查，結果顯示，喺十大議員榜中，泛民議員涂謹申、朱凱廸、陳淑莊同毛孟靜均上榜，但佢哋嘅評分都下跌，而楊岳橋喺上次調查雖取得55.2分，但因熟悉度低已被剔出榜外，今次亦同樣因熟悉度低而無法上榜，而其評分只有49.4分，較上次下跌2.8分。



喺調查進行期間，楊岳橋發生甩轆事件，本來佢喺立法會提出有關單程證嘅動議辯論，竟因唔在席而無法提出，事後更要多番道歉，及後喺佢嘅黨友相讓下，佢有機會再提單程證動議補鑊，點知又畀新民主同盟嘅范國威截糊，於是佢又要更改動議議題。



其實，人民力量嘅陳志全嘅評分取得44.5分，但亦因熟悉度低而剔出榜外，而街工嘅梁耀忠喺上次嘅調查亦因同一理由被剔出榜外，當時佢攞到46.8分，但今次連評分都冇。