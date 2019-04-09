佔中案：戴耀廷陳健民不呈求情信　望勿判朱耀明監禁

2014年佔中落幕超過4年，涉及「佔中三子」戴耀廷、陳健民及朱耀明等9人的佔中案今早(9日)在西九龍法院裁決，最終9人就不同控罪均被裁定罪成，案件下午進行求情。代表首3被告戴、陳及朱的代表律師求情指，3人提出佔領運動的本意就是和平非暴力，以及並無任何個人得益。律師又表明首2名被告戴及陳並非要求判處社會服務令，且無考慮自身的判刑，他們亦只求不要判處朱耀明牧師監禁。



律師指，他們3人在佔領期間曾多次希望可以重新開通道路，只是他們根本不能控制人群，他們亦曾嘗試完結佔領但不果。而事實上在佔領期間早於9月底至10月底，朱曾因身體問題返家休息，至10月底，其餘3人亦以重回崗位教書，直至12月2日他們亦未能與學生溝通以結束運動。而律師指從他們定下運動的名字中，已可見他們是以愛與和平來進行此運動，且無個人得益。



律師又指戴陳2人向他表明，求情時毋須交代他們的個人背景讓法官考慮，他們亦不會向法庭呈交求情信，律師表明若他們想呈交信件，相信會有很多求情信。2人又指他們只關注有健康問題的朱耀明，並衷心希望法官可以判處朱牧師毋須監禁。而朱耀明其後在犯人欄陳詞時，有律師抹眼淚，而戴耀廷亦激動地握拳哭泣。