繞道抽風系統41粒螺絲損毀　議員斥荒謬

中環灣仔繞道2月下旬全面通車後，東通風大樓空氣淨化系統即損壞。知而未公布逾月的路政署今早(9日)自爆後，下午到灣仔區議會解畫，有議員轟事件荒謬，質疑故障影響隧道附近地區空氣質素，又斥署方隱瞞。路政署形容事件罕見，承認通報系統有改善空間。



灣仔區議會轄下的發展、規劃及交通委員會今日舉行會議，路政署主要工程管理處處長陸偉雄表示，繞道東通風大樓空氣淨化系統約有41粒螺絲發現有損毀，涉事風扇在送港前曾進行測試，抵港後亦有進行功能測試及驗收測試，在現場測試期間發現風扇有問題，故曾進行調校，懷疑裝嵌的工序出現問題。



陸又強調，中及西通風大樓正式運作後，內部抽風系統及排煙系統亦正常，市民可安全使用繞道，今次事故只影響到隧道內空氣抽出排風口前未經淨化，路政署已即時監測東隧道口的空氣質素，未見有異樣。



議員楊雪盈對事件感錯愕，形容事件荒謬，要求署方盡快查找原因。另一議員周潔冰指維園一帶是受繞道排風口影響區域，消息一出居民十分擔心空氣質素變差。



立法會交通事務委員會副主席譚文豪亦對路政署隱瞞予以譴責，認為事故期間若有電單車司機或工作人員因吸入廢氣而不適，會造成危險，甚至釀成意外。



繞道用家亦斥事件離譜，的士司機劉先生指，抽風系統在通車後短時間就損毁非常奇怪，「一部電器買回來應用一段時間先壞，除非個系統係雜嘜啦」。他認為應委任專業人士作研究，了解故障原因及補救措施。市民黃先生則批評政府監管不力，但官員卻薪高糧準。