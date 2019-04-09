政Whats噏：陸頌雄問強積金　質疑官員有讀心術

勞工界議員陸頌雄早前就財政預算案嘅書面問題跟進強積金事宜，而今日(9日)嘅立法會財務委員會特別會議亦直接詢問官員，但佢就唔多滿意，仲質疑對方係咪有讀心術囉。



話說陸頌雄就關心強積金僱員自選安排，認為每年經呢樣嘢成功轉移強積金權益宗數少，佔該年嘅僱員供款帳戶比例低，質疑係咪公眾認知不足，所以選擇一動不如一靜，而唔做僱員自選安排囉。



負責回答嘅財經事務及庫務局副秘書長張國財就話，自選安排只係提供多一個選擇，唔應該以人數去判決計劃成功與否，而成員唔轉計劃可能不滿現有強積金僱員自選安排計劃收費、投資表現，亦有可能非常滿意自己現時使用的計劃而無誘因轉囉。



不過，陸頌雄就認為有關回覆太消極，詢問局方有冇對投資者心態作調查，抑或所講嘅全為個人憶測，定係識讀心術囉，批評局方無諗辦法，點樣進一步降低強積金收費，搞到張國財都話如果令佢感消極而抱歉。



另外，議員區諾軒亦有針對其書面提問話政府，佢就批評政府回覆有少少亂答，希望可以答得對題啲咁話。