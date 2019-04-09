網民熱話：食店餵食1歲孩遭禁止　港媽：BB不可飲奶？

餐廳內不可食用外來食物是常識，但一歲的小孩應否有例外？一名母親在火鍋店餵一歲孩子吃自攜飯菜時，店員提醒餐廳內不准食用外來食物，惟這次可破例通融。該母親不滿火鍋店規則不夠人性化，卻遭網民反批「港媽！」



該名母親在 Facebook 專頁「盡在元朗」發文，抱怨天水圍銀座廣場一間火鍋店「不准帶外來食物」。該名母親在店內享用午膳，帶同自備餐盒餵食一歲多孩子之際，店員上前提醒店內不可食用非店內食物。但店員補充，了解小童年紀太細，亦特此通融，「所以你今次可以喺度食」，又指「因為老闆唔鍾意」，正在製作「不可帶外來食物」公告貼在門口。惟港媽斥火鍋店不接受外來食物的規則牽強，「即是BB亦不可在店內飲奶？」更呼籲其他家長到該店用餐前要先考慮。



不少網民認為店員有自己難處，斥港媽不懂體諒，「人哋畀你繼續餵啦！仲想點？」「老闆唔鍾意都通融你喺度食，店員好好人！」有網民斥港媽作為家長卻十分不成熟，「帶住小朋友就揀啲有小朋友食物嘅餐廳啦！」「事前問咗可唔可以餵小朋友先入去會好啲囉！」



網民有話說：



Tobias Chiu：帶細路出街食梗係要揀佢可以食嘅嘢啦！



Daisy Lam：有啲人真係好離譜，1歲畀，2歲又要畀...總之你畀少少位走盞呢，啲人就用盡。



Nana Wong：好心唔好阻人做生意啦！



※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：

http://on.fb.me/1L3m1ro