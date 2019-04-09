特別財會：失選民登記冊無通報　議員促聶德權辭職

選舉事務處日前被揭遺失2016年立法會選舉新界西葵青區偉盈票站的選民登記冊，當中載有逾8000名選民個人資料及投票紀錄，但兩年半都未有通報。多名立法會議員於今日(9日)的立法會財務委員會特別會議中追問事件，並詢問政制及內地事務局局長聶德權會否問責辭職。



議員朱凱廸批評，聶德權將政治責任問題當作溝通不善問題，今次局長及總選舉主任均對事件不知情，竟然可以出現不知失竊還是遺失的彌天大事，詢問聶德權作為問責官員，會否承擔責任辭職。另一議員莫乃光批評事件嚴重，涉及個人資料外，還關乎選民有否投過票，據報道指遺失的選民登記冊與廉政公署調查有關，他認為或會影響彰顯公義及廉署執法，政府有需要挽回公眾信心。



議員麥美娟批評，選舉處回覆立法會的書面提問不依次序，反問如何信任選舉處。她又指選舉處於今次事件中犯法，遺失選民登記冊多年亦沒有公布，詢問現時報警可以調查出甚麼，如何向受影響選民交代。她又批評，選舉處「倒米」變成個人資料黑洞，好似前年遺失兩部手提電腦至今仍未尋回，市民已經失去信心，認為政府現時繼續進行選民登記運動如同浪費公帑。



聶德權稱他是如實交代如何及何時知悉事件，承擔責任就應該妥善處理後續及其他跟進工作，現時已具體勾劃出未來的行動，認為要首先弄清楚事情及問題出現在哪個層次，才能下結論及提出辭職要求。他續指，遺失選民登記冊逾兩年都沒有通報及公開處理方法不能接受，現時跟進希望可以吸取教訓及改善，當局報警外，亦通報個人資料私穩專員公署作循規調查，事件亦反映選舉處的行政管理、溝通等有不足，再次向受影響市民致歉。