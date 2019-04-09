佔中案：罪魁禍首入罪　團體指彰顯法治勝利

「佔中三子」戴耀廷、陳健民及朱耀明等9被告因2014年的違法佔領行動，被控煽惑公眾妨擾等共6項罪名，今(9日)各被判不同罪名成立。保普選反佔中大聯盟形容，判決是「港人及法治勝利，佔中敗下來」，認為判決彰顯法治，又稱雖然9位被告有機會上訴，但得直機會微。



大聯盟認為，今次是香港回歸以來最大型的政治動亂，為香港帶來很多傷害，包括社會撕裂、暴力主義抬頭及港獨邪說，時至今日「罪魁禍首」入罪是一個「美滿完結」，希望類似事情不再發生。



團體又指，看畢判詞後，認為法官已考慮終審法院有關判例，亦分析了佔領行動是否一個不合理限制，平衡佔中市民集會及非佔中市民使用道路的權利，再判決佔領行為是超越合理範圍，在法律應用上非常合理，亦有詳細分析，因此認為9被告上訴得直機會很微。



成員施榮懷稱，佔領行動發起當日對港人而言是場噩夢，令人質疑香港仍是否為法治之區，容許佔領行動發起人無法無天，為一己私利犧牲港人整體利益。他形容法庭公正作出裁決，撕開了「糖衣毒藥」，強調有不同訴求都一定要在法治框架下表達，很高興今次判決能伸張正義，證明香港仍是講法律。