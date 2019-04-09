政Whats噏：民主派議員集體退出長三角考察團

立法會長三角考察團將於月底出發，但7名已報名的民主派議員今日(9日)公布決定集體退團！會計界梁繼昌解釋退出係因為最近的社會氣氛，包括政府決意要修訂《逃犯條例》，令民主派議員覺得同政府失去互信基礎，所有已報名嘅議員共同認為唔適合繼續去考察，但與內地溝通仍抱開放態度。



民主黨(白鴿黨)黃碧雲更透露，曾經向政制及內地事務局提出要求，基於近來各方熱議修例，可否在考察團中安排與中央官員會面，可惜至今仍未獲得回覆，所以決定唔去。考察團首日行程會應教育界議員葉建源去上海復旦大學，葉就話覺得修例重要過睇經濟發展，呢個時候會留喺香港跟進議題。



7名已報名議員包括梁繼昌、葉建源、白鴿黨3人黃碧雲、林卓廷及尹兆堅、資訊及科技界莫乃光及公民黨楊岳橋。立法會秘書處回覆指，一如以往安排，退出考察的議員需承擔已付的開支，並且不可從有關議員的海外職務訪問帳目中扣除。



本身為副團長嘅議員葛珮帆認為泛民唔應該退出，希望議員勿以政治凌駕經濟及民生發展，而要「一單還一單」，加上4天考察唔會影響《逃犯條例》嘅修訂，所以只係一個無謂借口，佢就話感到可惜喇。