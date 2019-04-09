大毒梟末路　曾偉雄倡研應對跨國犯罪平台

早前獲委任為國家禁毒委員會副主任的香港警務處前處長曾偉雄，上周三(3日)率團到泰國曼谷，參加「東盟2025貿易與安全規劃區域高級別會議」，並代表中方發言，提出建立研究應對跨國犯罪平台。有學者認為，曾偉雄曾任香港警隊一哥，對打擊跨國毒品問題充滿經驗，期望他可將亞洲區的大毒梟繩之於法。



曾偉雄發言時指，回顧中國與東盟各國在禁毒、打擊電信詐騙、境外追逃、打擊網絡犯罪、網絡賭博等領域的合作，認為有需要建立應對跨國犯罪平台、開展「一帶一路」安保和提供執法能力培訓等合作舉措。他於曼谷期間，曾與泰國總理帕拉育會面。



現已回港的曾偉雄向東網表示，現時每月約有一星期返回內地，處理國家禁毒委員會工作，亦會代表委員會出席國際會議，目前仍在研究階段，希望可以協助國家打擊毒品問題；他指，現時內地最嚴重的毒品問題是海洛英及屬甲基安非他命的冰毒，國家亦十分關注國際品毒形勢，會協助加以打擊。



理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，國家委任曾偉雄出任國家禁毒委員會副主任，全因他對打擊黑幫勢力有豐富經驗，特別是跨國毒品問題，更有策略，期望他可以打擊亞洲大毒梟，若涉及港人，更可引渡他們回港受審並充公他們的財產。