青年貧窮率8.8%　創9年來新高

香港18至29歲青年貧窮率創2010年以來新高，在政策介入前，青年貧窮人口有12.2萬，貧窮率12.4%，雖然恒常現金政策令3.5萬名青年脫貧，但貧窮青年人口仍有86,400人，佔整體貧窮人口8.6%，貧窮率達8.8%，情況令人關注。扶貧委員會今日(9日)討論青年貧窮情況，並通過修訂及延續3項有關學生資助項目。



政府經濟顧問辦公室向委員分析香港青年貧窮情況。在貧窮框架下，未有政策介入前，2017年香港貧窮人口有137.3萬；在恒常現金政策介入後，貧窮人口減至101萬，貧窮率為14.7%。貧窮青年佔整體貧窮人口少於10%。



委員會通過資助清貧中小學生購買流動電腦裝置，以實踐電子學習項目下，領取半額學校書簿津貼的轉校生購買新裝置的跟進安排，並通過由關愛基金支付購買新裝置不超過資助上限的全部費用，預計可惠及約1000名半津學生。



另外，委員會通過延續2個現行援助項目，包括為清貧大學生提供「院校宿舍津貼」項目2年，繼續協助清貧學士學位大學生應付居住宿舍方面支出，預計約有1.1萬學生人次受惠。委員會通過額外撥款6840萬港元，修訂後的總撥款額為2.63億港元。



另一項延續推行項目為增加「專上學生資助計劃」下學習開支助學金項目2年，為全日制自資專上課程學生提供額外助學金，預計約有2.9萬學生人次受惠。委員會亦通過額外撥款5692萬港元，修訂後的總撥款額為逾2.33億港元，亦同意在3個醫療援助項目下，新增藥物或擴闊醫療裝置涵蓋範圍和修訂財政預算。