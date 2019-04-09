特別財會：石油氣小巴停產　政府籲轉用電動車

有小巴廠商即將停產石油氣小巴，未來需走「回頭路」轉用柴油小巴。立法會今日(9日)繼續舉行財務委員會特別會議，會上有不少議員關注上述情況。環境局證實，知悉一間石油氣小巴廠商將於2020年底至2021年初起，轉用歐盟6期柴油小巴，而歐盟6期的氮氧化物及懸浮粒子排放量，會較歐盟5期分別減少80%及50%，當局會繼續鼓勵小巴業界透過綠色運輸試驗基金試用電動小巴，基金最近已批出一兩宗相關申請，冀推動業界更積極使用潔淨能源。



另外，海關近日破獲5年來最大一宗犀牛角走私案，檢獲重量達82.5公斤的犀牛角和犀牛角切件，市值約1650萬港元。不少議員亦關注象牙及犀牛角走私活動，立法會議員梁繼昌查詢當局如何處置充公的象牙及犀牛角。



漁農自然護理署署長梁肇輝回覆指，過去共銷毀28公噸象牙，其餘小量則作教育用途，目前仍有約10公噸未銷毀，因需等待法律程序完成後才可進行銷毀程序。署方去年加重《保護瀕危動植物物種條例》罰則，期望能達到阻嚇作用。