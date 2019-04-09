律政司終極甩轆　阿王轟鄭若驊未做好本分

律政司於中華基督教會協和小學入學試試題外洩案終極敗訴。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《阿王辣爆》主持人王國興，炮轟律政司不肯與時俱進，去修改已過時的「不誠實取用電腦」罪，最終輸到「底褲都冇埋」兼造成執法真空期，市民面對偷拍等惡行只能自求多福。王又批評律政司「一蟹不如一蟹」，現任司長鄭若驊放生壹傳媒黎智英4300萬港元「黑金案」，對黎涉刑事恐嚇東方報業集團(東方)男記者一事拖延將近三年亦不作起訴，斥鄭未有做好守護香港法治的本分，難怪被市民要求下台。



終審法院裁定「不誠實取用電腦」罪並不涵蓋犯案者使用自己電腦及智能手機作案的情況。王國興表示，有關邏輯是「不問自取，是為賊也」的民間智慧，敗訴原因是律政司故步自封。政府在1993年訂立「不誠實取用電腦」罪時，當年手機仍是「大哥大」，沒有智能電話，更遑論音訊、圖像及短片傳輸，社會多年來早有聲音質疑該條例過時，但律政司卻不聽從，繼續貪就手使用這條「萬能」控罪，最終出事。



王又指，以往針對偷窺及偷拍行為均以 「不誠實取用電腦」罪作控罪，但律政司在試題外洩案敗訴，不僅令該案4被告脫罪，更導致現時13宗法庭案件須改控其他控罪甚至撤控，並造成執法真空。王認為，雖然當局仍能利用遊蕩罪或有違公德罪控告這類惡行，但只限公眾地方，呼籲女士要保護好自己，強調律政司今次甩轆造成的影響非常嚴重。



律政司近年甩轆不斷，王直言對鄭若驊被人要求下台不感意外，直斥鄭破壞法治，上任不久即放生黎智英的「黑金案」，對黎涉刑事恐嚇東方男記者，事件拖延將近三年亦不作起訴。此外，律政司控告社民連主席吳文遠向時任特首梁振英擲臭魚三文治案，竟是控告吳襲擊保護梁的警務人員，而非梁本人，導致官司敗訴。王又不滿律政司對反對派人士採取綏靖主義，結果屢遭對方反咬一口，如近日的《逃犯條例》修訂就遭反對派群起阻撓，直指鄭帶領下的律政司已無法守護香港法治。



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