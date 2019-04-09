佔中案：陳淑莊邵家臻議席凍過水　非建制派成關鍵

佔中9名被告全部罪成，其中公民黨立法會議員陳淑莊及社福界議員邵家臻，一旦被判入獄一個月以上，二人議席隨時「凍過水」，因為建制派有權按現行機制罷免兩人議席，前提是取得在席三分之二，即46名議員支持。政界人士指參考前金融服務界議員詹培忠個案，無論被判囚議員是否提出上訴，都不影響啟動罷免議席程序，換言之，陳及邵是否提早結束議員生涯，關鍵是26名非建制派議員，一旦喪失議員資格便需進行補選。



隨着陳及邵被判兩罪成，外界關注二人一旦入獄可能失議席，未必可以完成議員任期，直至明年9月立法會換屆選舉。根據《基本法》第79條(6)規定，議員涉刑事罪行被判處監禁一個月或以上，經立法會出席會議的議員三分二通過便可解除職務，立法會主席即可宣告其喪失議員資格，政府將要就議席出缺進行補選。



現時立法會共有69名議員，撇取立法會主席梁君彥料按慣例不作表態，建制派及非建制派分別有42人及26人，若然陳邵二人一旦入獄以月計，建制派有權按現行機制罷免兩人議席，假如69名議員均在席投票，解除議員職務門檻要46名議員支持。如有多名民主派在表決時不在席，或有民主派倒戈投下支持票，均會影響罷免兩人議席的門檻。



究竟陳邵二人一旦被判囚以月計後提出上訴，會否影響被解除議席的時間，有政界中人引用1998年詹培忠被判囚三年的個案為例子，指即使當年他於判囚後翌日已提出上訴，惟當時有議員按《基本法》相關規定啟動解除職務程序，最終獲得通過，隨後政府要刊憲宣布詹的議席出缺，前後歷時約一個月時間，因此，陳及邵能否保住議席關鍵是判囚與否，以及泛民各黨派對於罷免議席議案的投票取態。



另有政界中人指，建制派或會引用《基本法》第79條(2)，以議員未得到立法會主席同意，連續三個月不出席會議而無合理解釋者，去挑戰陳邵繼續「保住」議席的合理性。另一方面，陳邵二人判入獄長短，亦影響未來從政之路。根據《立法會條例》第39條規定，被判入獄逾3個月，不論是否獲得緩刑，有關人士不得於5年內參選，換言之，陳邵兩人如要坐監三個月以上，將無法於明年立法會換屆選舉爭取連任。



此外，佔中9名被告中，部分人擁有專業資格，包括陳淑莊本身是大律師、邵家臻本身是社工、佔中發起人戴耀廷則是港大法律系副教授等，眾人的專業資格或教職亦要臨「被挑戰」。



資料顯示，大律師如干犯刑事罪行並被判罪成，大律師公會將按《法律執業者條例》規定作出跟進，包括研究是否需交由「大律師紀律審裁組」展開聆訊，由小組決定是否對大律師進行處分。而處分種類包括譴責、罰款、暫時吊銷牌照，甚至永久除牌。另根據《社會工作者註冊條例》，註冊社工若干犯任何可被判處監禁的罪行，即屬違紀行為，處分種類包括口頭訓誡、書面譴責、暫時注銷資格及永久除牌。