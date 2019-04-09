特別財會：公營龕位輪候50月　私龕牌僅批2個

香港公營骨灰龕位供不應求，根據食衞局回覆立法會特別財務委員會提問時透露，香港去年多達35,693宗骨灰龕位輪候申請，較前年多出6000多宗，平均輪候時間再度延長，長達50個月，較前年增加4個月。當局又透露，私營骨灰安置所發牌委員會已收到108間私營骨灰安置所提交的牌照申請，至今僅批出2間私營骨灰安置所的牌照。



為增加公眾骨灰龕位供應，政府物色到24幅可供發展公眾骨灰安置所的用地，合共提供約59萬個新骨灰龕位，當中6個已獲撥款。灣仔區黃泥涌道食物環境衞生署港島區墳場及火葬場辦事處現址、屯門區曾咀及北區和合石墳場(第一期工程)今年內完工，率先可提供20萬個公眾龕位。其餘位於東區及離島的3個項目分別於2020至2022年完工。



食環署表示，香港現時約有35,000個骨灰暫存位，分別設於葵涌火葬場、和合石靈灰安置所第三期和第五期，以及哥連臣角火葬場和香港墳場的空置員工宿舍。葵涌火葬場目前骨灰暫存位使用率為11.2%，和合石靈灰安置所使用率達49%。未來兩年將有約41,000個骨灰暫存位可供使用。