電話續約Sell電視　商經局：很大機會違法

促銷電話五花八門，有人會以問卷、贈送試用禮品等進行電話續約的商業促銷行為，令不少市民防不勝防。不過，商務及經濟發展局指，市民將電話號碼加入拒收來電登記冊，如有電訊商職員藉續約之名推銷其他不相干的產品，例如電視機，有關行為很大機會屬違法。



市民不時會收到電訊商的來電「提醒」續約，惟致電者可能推銷其他服務。對於有關行為會否納入人對人電話促銷的規管時，商經局指，主要視乎其推銷的產品或服務，是否與客戶現時使用的服務有很大的差別，例如電話續約，致電者卻向客戶推銷電視機，便很大機會違犯法例；相反，如促銷者僅提供另一種的月費計劃，則要視乎個案而定。



至於現時有商戶以問卷調查或以免費試用禮品，包裝其商業活動會否違法？商經局指，要視乎情況而定，「如果佢真係想送禮物畀啲客人，無其他嘢嘅，咁好難去話佢有問題。」該局又指醫院電話雖獲豁免，惟有醫院以其電話推銷醫療產品，同樣會受到規管，不會有任何豁免。



商經局發言人指，參考外國經驗，立法規管人對人促銷電話會帶來阻嚇作用，但執法過程會出現不同障礙，例如投訴人是否願意就檢控出庭作證、難以追查預繳儲值卡撥打的促銷電話，及促銷過程是語音交談沒有文字紀錄等，故該局不會低估有關執法難度。