特別財會：科技人才入境反應冷淡　僅40人來港

為吸引海外的科技人才來港，政府去年5月推出「科技人才入境計劃」，首年目標可最多可批出1000個配額。不過，創新及科技局回覆立法會特別財委會時，截至今年2月僅批出225個配額，即有775個配額用剩，似乎海外科技人才對赴港工作不太感到興趣。



該計劃容許申請的公司獲得配額後，再進行招聘，待覓得適合人選後再向入境事務處申請工作簽證。不過，原來上述225個配額中，截至今年2月，真正取得工作簽證來港者只有40人，其中有29人來自內地。



此外，科技券恒常化並推出加強措施，每間企業資助上限由20萬港元加倍至40萬港元，鼓勵更多本地企業使用科技改善效率及服務。自科技券於2016年11月推出至今年2月底，創新科技署收到1565宗申請，科技券計劃委員會已評審1114宗申請，當中1063宗獲批，成功率達95%，資助總額約1.49億港元。



不獲支持的51宗申請，多是購買現成軟硬件(如手提電話、平板電腦、辦公室套裝軟件等)、僅涉及小量甚至不含科技元素，或項目預算推行細節不合理的個案。現時尚有451宗申請，待申請者提交補充資料或正由創新科技署初步評估。