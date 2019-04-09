海一居業主向政府索賠　行政法院駁回指欠依據

澳門爛尾樓海一居事件擾攘多年，部分業主採取法律行動，向政府索償。澳門行政法院以欠缺事實及法律依據為由，駁回部分海一居預約買受人要求澳門特區賠償的請求。



部分海一居預約買受人於2017年向行政法院提起訴訟，要求特區就海一居收地事件，導致買賣合同失效向他們賠償，包括樓價損失、買賣樓宇印花稅損失及相關法定利息，以及訴訟產生的所有費用。預約買受人指，政府有關部門於訂立預約買賣合同和繳納印花稅的過程中，未有作出相關的提醒，涉及「不作為」。



行政法院判詞指出，有關部門於事件中並非訂約主體，從未直接或透過轄下的公共部門參與其中，並不存在法律行為所要求的「告知及提醒」義務，法律亦無要求相關公共部門的工作人員在對外行使職能時，履行眾原告所理解的「告知及提醒」義務，因此「不作為」的指摘無從談起。



判詞又稱，預約買受人有義務採取必要措施向預約出賣人、即發展商保利達洋行獲取攸關自身利益的資訊，並核實準確性，並非盲從與輕信，更不可隨便諉過他人。海一居土地的批給期、批給性質等內容，已明確標注於物業登記證明，預約買受人難以視而不見。判詞指出，訴訟請求因欠缺事實及法律依據不能成立，因此駁回並開釋被告。