社署推院舍外展服務　醫生每周兩次免費診症

社會福利署為改善私營及自負盈虧安老院舍和殘疾人士院舍的服務質素，去年十月和今年二月分別推出「院舍外展醫生到診服務」和「院舍外展專業服務」試驗計劃。署方指，預計會有六百八十多間相關院舍可以涵蓋服務，約有六萬多名院友受惠。其中到診服務會安排註冊醫生每周至少兩次到訪院舍，為院友提供免費到診和贈藥服務，免卻長者舟車勞頓之苦。



社署表示，兩項服務遍及港九新界的院舍，每區由不同機構營辦，而到診服務提供診症服務外，亦會作健康評估及身體檢查，以及向院舍員工傳遞健康護理訓練等。九龍樂善堂總幹事劉愛詩表示，該機構為九龍城及油尖旺區一百廿四間相關院舍提供服務，獲服務的院友約有一萬人。劉表示，早前流感高峰期間，到診醫生更一周到訪三次為長者診症，每次會診後，亦會即日送藥到院舍。



至於「院舍外展專業服務」試驗計劃則於今年二月中推出，會安排社工、物理治療師、職業治療師及言語治療師，親臨相關院舍提供服務。聖公會為其中一個提供服務機構，其助理總幹事李美玲表示，只要相關院舍長者需要轉介，就會安排團隊上門評估，例如為長者訓練吞嚥、認知障礙訓練、社交訓練及身體痛症支援等。



獲兩服務支援的康樂園護老中心，其總經理陳萍如指，以往院友每次求診都需要陪診，若家屬未能請假，就要花數百港元安排院舍員工陪伴，亦影響中心人手分配。她指，現時服務既可免卻以上煩惱，而且毋須診金、藥費和陪診人員，「以往出去睇醫生至少兩小時，有時急症仲可能要七至八小時。」自服務提供以來，中心每月平均陪診的人次，由以往七十一人次減至四十二人次，跌幅達四成。