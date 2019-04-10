圍封政總東翼前地　法庭裁定違憲

俗稱「公民廣場」的政府總部東翼前地，是佔領行動重要地點，一四年九月廿六日學界在政總外舉行集會，學民思潮召集人黃之鋒當晚突在台上發號施令，呼籲集會人士參與公民抗命，「重奪公民廣場」，學生及社運人士衝向已加建三米高圍欄的政總東翼前地，有人爬越圍欄，亦有示威者破壞大閘衝入內，最終近百人佔據該處，警方翌日才奪回，而佔中三子就在廿八日凌晨宣布提早佔中。



政府行政署於佔領行動發生前約兩個月在政總東翼前地加裝圍欄，並訂下守則，禁止市民在周一至周六進入，周日進入該處集會亦要獲行政署批准。



同年十月有人入稟提出司法覆核，高院延至去年十一月裁定有關措施屬違憲，法官當時指政府是基於錯誤的法律原則制訂有關措施，以為身為業主便有權禁止任何人進入前地表達意見和集會，但私人業主權利不能凌駕集會，該措施因此也屬不合法。行政署已就判決提出上訴。



政府最初公布只封閉東翼前地至一四年八月底，即人大常委會就一七年特首普選作指示期間，至八月行政署宣布延至九月十日重開，被質疑是避免佔領行動可能於該處舉行。當年九月廿六日傍晚，學界因應全國人大常委會就香港政改決定而發起的罷課結束，但不少學生留在政總外，入夜後集會人數不斷增多，晚上十時許黃之鋒突發號施令呼籲重奪公民廣場。至廿八日凌晨佔中三子宣布提早佔中。政總東翼前地在違法佔領行動後一直關閉，直至一七年十二月政府才重開。