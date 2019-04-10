陳健民自辯頻爆佔中內幕　與林鄭密談商討梁振英下台

佔中發起人之一的陳健民是案中唯一選擇出庭自辯的被告，他自言主張與政府談判，更在庭上自辯時大爆自己早在佔中前曾與時任政務司司長、現任特首林鄭月娥等高官開會談判，對方卻只促盡快結束佔中行動，官員甚至把公投報告留在梳化便離開。而在三子宣布佔中後不久，陳也曾與林鄭通電話商討化解危機，陳當時要求時任特首梁振英、時任警務處處長曾偉雄下台，惟林鄭即稱要求特首下台非其職權範圍，她亦不能隨意開除官員。



陳健民自辯時透露，他早在一四年七月底相約政府官員在政府總部會面，以討論市民公投選出的普選方案，並提出政府也可反建議。不過，林鄭只不斷要求三子結束行動，時任政制及內地事務局副局長劉江華則指摘三子激進，最終官員把公投報告留在梳化便離開。在同年「九‧二八」警方施放催淚彈後兩至三日內，陳健民稱曾再與林鄭單對單透過電話通話，冀與政府透過對話化解危機。



雙方再度對話期間，當時林鄭問他應如何化解，陳便又再提出要求梁振英下台，但林鄭指要特首下台非她職權可處理，陳遂要求「一哥」曾偉雄下台，但林鄭亦指政府不可隨便開除一個官員，最終陳促請政府與學生對話，他指林鄭當時說要先說服梁振英。在對話結束後數天之內政府宣布與學生對話。



陳健民作供時又談及佔領後「雙學」與「三子」分道揚鑣的經過，陳指當戴耀廷宣布佔中後，三子卻由主要組織者迅速淪為旁觀者，領導權旁落到學生領袖手上。其後三子奔走協助促成學聯與政府對話，惟對話後學生領袖既無意進一步談判，也不接受三子提議退場。



陳遂與民主黨商議準備退場，一度商討由何俊仁辭任議員，透過補選引發變相公投迫使群眾退場，惟學生領袖不贊成以這種方式退場。結果至十二月二日，三子公開呼籲學生撤離，翌日三子自首，標誌着正式與學生在運動中「決裂」。