爭雙普選掀風波　學聯政府對話欠成果

違法佔領行動起因需追溯至二○一四年八月三十一日，當日全國人大常委會就一六年香港立法會選舉及一七年行政長官選舉提出改革方案，惟因當中未有取消立法會功能界別，以及行政長官選舉不設公民提名等引起社會不滿，「雙學」香港專上學生聯會（學聯）及學民思潮更發起罷課，要求人大撤回「831決議」，爭取「雙普選」。



「雙學」於同年九月下旬連續多日於金鐘一帶舉行集會，行動日趨升級，及後更觸發衝擊俗稱「公民廣場」的政府總部東翼前地事件，有學生因此被捕，引來更多示威者包圍政府總部。香港大學法律系副教授戴耀廷乘勢於九月廿八日凌晨約一時四十分宣布佔中正式啟動。



違法佔領行動歷時七十九日，期間學聯曾向政府發公開信表示願意對話，雙方在同年十月廿一日，於黃竹坑醫專學院舉行唯一一次公開對話，歷時兩小時，惟雙方各持己見，學聯提出落實公民提名及取消功能界別等四大訴求，而政府則提出向港澳辦提交「民情報告」等五大回應。雙方在對話後仍存分歧，學聯在同月底曾再向政府發公開信尋求次輪對話，但未獲政府理會，雙方終未能收窄分歧。



佔中結束後，政府於一五年中交到立法會的一七年特首普選方案未有接納「雙學」及泛民意見，然而到議案表決時卻發生建制派戲劇性「大甩轆」，經民聯立法會議員林健鋒為「等埋」因身體抱恙未有出席會議的黨友劉皇發趕返立法會投票，於表決前拉隊離開會議廳，意圖製造流會，可惜部分建制派未有配合，令方案最終在八票贊成、廿八票反對下以大比數被否決。



自此以後，政改再無下文，當年身為「政改三人組」之一的現屆特首林鄭月娥亦已表明不打算在其任內重啟政改，甚至形容重啟政改是「撼頭埋牆」、罔顧社會現實，僅稱明白社會上希望能夠一人一票選特首，強調佔中和上次政改方案令社會受傷，至今仍有很多後遺症。