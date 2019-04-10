黎智英秘捐泛民四千萬　鄭若驊拍板放生

東方報業集團四年前揭發壹傳媒黎智英於二○一二至一四年間，透過曾任美國海軍情報員的助手Mark Simon，向民主派人士或政團秘捐共逾四千萬元，受惠人有佔中三子之一的朱耀明、公民黨、民主黨、社民連梁國雄、工黨李卓人等。多名立法會議員遭質疑違規或涉嫌觸犯「公職人員行為失當」罪，但律政司司長鄭若驊上任不足一個月就拍板「放生」。



六名曾收款的現任及前任立法會議員無依例向立法會申報，多名現任議員更曾在收款前後，在立法會會議上公開為壹傳媒說好話，但從未主動申報收款利益，其時遭質疑違規或涉嫌觸犯「公職人員行為失當」罪。



黎智英及多名民主派成員曾先後接受廉政公署調查，廉署曾突擊搜查黎智英、Mark Simon及李卓人的寓所，以及李卓人的立法會辦公室，帶走一批電腦及文件，又去信工黨秘書長郭永健索取資料。廉署事後發稿指，懷疑有人觸犯《防止賄賂條例》，向公職人員提供利益。二○一六年，梁國雄一度被控公職人員行為失當罪，但於一七年被裁定罪名不成立。



及至一八年二月，廉署及律政司先後發表聲明，廉署指已就捐款一事完成刑事調查，並向律政司徵詢法律意見，指律政司認為沒有足夠證據提出檢控；而律政司則以一七年檢控社民連梁國雄公職人員行為失當罪名不成立為由，稱無足夠證據檢控餘下人士，其時律政司司長鄭若驊上任不足一個月，被質疑「放生」黎及民主派人士，更被懷疑是藉此換取相關人士不狙擊其屯門獨立屋僭建醜聞。