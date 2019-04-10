庭外聲援快閃　黎智英歎粥後出埠

「佔中三子」等九名被告昨接受裁決，案件備受關注，庭外支持和反對被告的兩大陣營壁壘分明，其中被視為佔中「幕後黑手」但仍未「落鑊」的壹傳媒黎智英，亦一度現身法庭外聲援各被告，但他只逗留約半小時便「快閃」離去，先是獨個兒到旺角粥店享用早餐，之後會合妻兒趕往機場，一家三口往日本外遊，未及等候佔中九名被告的判刑結果。



佔中案原定昨早九時半宣讀裁決，但庭內公眾席僅約四十個，大批市民為求能入庭聽審，晨早便到庭外排隊等候入座。剛至八時，黎智英突現身法庭外，與被告戴耀廷及天主教香港教區前主教陳日君等人在傳媒鏡頭前握手問好。



黎逗留約半小時便離開食早餐，之後返回何文田寓所再會合家人前往機場，在「全日空」櫃位辦理登機手續。據悉黎早有下屬為他「霸位」，惟最終未見他入庭旁聽。



至於留下來隨時鋃鐺入獄的九名被告，昨進庭前先發表「最後宣言」，呼籲同路人繼續堅持爭取香港民主等。泛民陣營如劉慧卿、姚松炎及黃之鋒等人，以及鳩嗚團等則到庭聲援各被告。其後反佔中團體如保衛香港運動、反港獨大聯盟等亦帶同橫額到場示威，並高喊「佔中暴民、入獄找數」、「佔中九丑、亂港必究」等口號。雙方曾展開罵戰，更報稱有人打人，需警方介入調停。



保衛香港運動主席傅振中批評律政司失職，指佔中拖延多年才告「小貓三四隻」，其餘大部分搞手仍逍遙法外，例如金主黎智英；傅又指：「帶埋香檳嚟，希望可以暫時慶祝。」他們其後得知各被告罪成後歡呼並即場開香檳。被告的支持者則高叫「公民抗命無畏無懼」等口號反擊，雙方不斷叫囂互罵。



另外，法庭延伸區域亦逼滿旁聽人士，期間一名中年女士不適稱暈，需召救護車送院治理。