倘判囚逾1個月隨時遭罷免　刑期超過3個月5年禁參選

佔中九名被告全部罪成，其中公民黨立法會議員陳淑莊及社福界議員邵家臻，一旦被判入獄一個月以上，二人議席隨時「凍過水」，因為建制派有權按現行機制罷免兩人議席，前提是取得在席三分之二，即四十六名議員支持。政界人士指參考前金融服務界議員詹培忠個案，無論被判囚議員是否提出上訴，都不影響啟動罷免議席程序，換言之，陳及邵是否提早結束議員生涯，關鍵是廿六名非建制派議員的取態，陳邵二人一旦喪失議員資格，政府將要就議席出缺進行補選。



外界關注陳及邵一旦入獄可能喪失議席，未必可以完成議員任期，直至明年九月立法會換屆選舉。



根據《基本法》第七十九條（六）規定，議員涉刑事罪行被判監禁一個月或以上，經立法會出席會議的議員三分之二通過便可解除職務，立法會主席即可宣告其喪失議員資格。現時立法會有六十九名議員，撇除主席梁君彥料按慣例不作表態，建制派及非建制派分別有四十二人及廿六人，若二人入獄以月計，建制派有權按現行機制罷免兩人議席，如六十九名議員均在席投票，解除議員職務門檻要四十六名議員支持。如多名民主派表決時不在席，或倒戈投支持票，均會影響罷免。



對於二人若上訴會否影響被解除議席的時間，以九八年詹培忠被判囚三年的個案為例，即使他於判囚後翌日提出上訴，惟當時有議員按《基本法》相關規定啟動解除職務程序及獲得通過，隨後政府要刊憲宣布其議席出缺，歷時約一個月時間，故陳及邵能否保住議席關鍵是判囚與否，以及泛民各黨派對於罷免議席議案的投票取態。



此外，建制派或會引用《基本法》第七十九條（二），以議員未得到立法會主席同意，連續三個月不出席會議而無合理解釋者，去挑戰他們「保住」議席的合理性。二人判入獄時間長短亦影響未來從政之路，根據《立法會條例》第卅九條規定，被判入獄逾三個月，不論是否獲得緩刑，有關人士不得於五年內參選，即將無法於明年立法會換屆選舉爭取連任。



部分被告擁有專業資格，包括陳淑莊本身是大律師、邵家臻本身是社工、佔中發起人戴耀廷則是港大法律系副教授等，其專業資格或教職亦面臨「被挑戰」。資料顯示，大律師如干犯刑事罪行並被判罪成，大律師公會將按《法律執業者條例》規定作出跟進，包括研究是否需交由大律師紀律審裁組展開聆訊，由小組決定是否對大律師進行處分，包括譴責、罰款、暫時吊銷牌照，甚至永久除牌。另根據《社會工作者註冊條例》，註冊社工若干犯任何可被判處監禁的罪行，即屬違紀行為，處分包括口頭訓誡、書面譴責、暫時注銷資格及永久除牌。



保普選反佔中大聯盟形容判決是「港人及法治勝利了，佔中敗下來了」，又稱若九位被告上訴，得直機會微。成員施榮懷指佔領行動對港人來說是場噩夢，判決揭開行動的糖衣毒藥。